Dónde atenderá el Quirófano Veterinario Móvil durante la semana

El Quirófano Veterinario Móvil continúa el recorrido a través de los barrios y localidades del Partido, donde ofrece el servicio de castración en forma gratuita y cerca del domicilio de los vecinos de la comunidad.

El cronograma de la próxima semana comenzará el lunes 18 en la Delegación Municipal de Recalde, continuará el martes en barrio Mailín I, donde se emplazará en el CAPS Nº 22, en Mendoza y Balcarce.

El miércoles llegará a Sierra Chica, en el Círculo de Suboficiales y Guardias, en Av. Centenario 1380 y culminará la semana el viernes en el Centro Cultural de Hinojo, ex Sociedad Italiana.

Para sacar turnos deberán comunicarse previamente por llamada o mensaje de WhatsApp al 2284-666400. El horario de atención en quirófano móvil es de 8:30 a 12, de lunes a viernes, excepto feriados.