Milei anunció que enviará un “Súper RIGI” al Congreso

Con la gestión empantanada desde hace dos meses en medio del escándalo por enriquecimiento ilícito que complica cada día más al Jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Manuel Adorni, el presidente Javier Milei anunció que enviará un nuevo proyecto al Congreso de la Nación sobre un nuevo RIGI.

"ANUNCIO EN PUERTA. Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial. Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina", escribió Milei en el inicio de su mensaje en la red social X.

Según se desprende del texto del mandatario, el proyecto ayudará a "crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos".

La apuesta del gobierno libertario por atraer inversiones extranjeras ya había sido reflejada en febrero de este año, cuando desde Casa Rosada anunciaron la prórroga del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por un año, hasta 2027.

Milei no brindó sin embargo mayores detalles, ni sobre las características de este "Súper RIGI" ni sobre cuándo ingresará el proyecto de ley en el Congreso de la Nación.

Fuente: Minuto uno