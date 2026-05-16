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 - 16 de Mayo de 2026 | 13:24

Liga Nacional: Ferro no lo aguantó y el ganador se define en quinto

En la noche del viernes, Ferro Carril Oeste no pudo asegurar su clasificación a Semifinales de Liga Nacional y habrá quinto juego ante Regatas.

La máxima categoría del básquet nacional no pudo definir a uno de los semifinalistas ya que Ferro Carril Oeste perdió en Caballito y la serie se muda, otra vez, a Corrientes.

 

El “Verdolaga” cayó 79 a 71 ante Regatas en el Héctor Etchart donde los locales dominaron la primera mitad, pero en la intensidad del complemento, los correntinos fueron mejores y lograron igualar la serie.

 

En el equipo de Caballito, Alejandro Diez que sigue sumando presencias en la Liga Nacional, completó 13:14 minutos con 6 puntos, 3 rebotes y 1 tapa.

 

El próximo juego será el lunes 18 en el Fortín Rojinegro para definir al vencedor de esta llave.  

 

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