Liga Nacional: Ferro no lo aguantó y el ganador se define en quinto

La máxima categoría del básquet nacional no pudo definir a uno de los semifinalistas ya que Ferro Carril Oeste perdió en Caballito y la serie se muda, otra vez, a Corrientes.

El “Verdolaga” cayó 79 a 71 ante Regatas en el Héctor Etchart donde los locales dominaron la primera mitad, pero en la intensidad del complemento, los correntinos fueron mejores y lograron igualar la serie.

En el equipo de Caballito, Alejandro Diez que sigue sumando presencias en la Liga Nacional, completó 13:14 minutos con 6 puntos, 3 rebotes y 1 tapa.

El próximo juego será el lunes 18 en el Fortín Rojinegro para definir al vencedor de esta llave.