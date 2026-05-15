Liga Nacional: Oberá volvió a perder y terminó su temporada

No hubo heroica para Oberá Tenis Club que perdió ante Boca Juniors y terminó su temporada en la máxima categoría del básquet nacional.

El “Celeste” cayó 86 a 78 ante Boca Juniors en una “Bombonerita” colmada y a pesar del empuje y desgaste que tuvo en cancha, no pudo con el “Xeneize” que sostuvo su dominio y aseguró su presencia en Semifinales por sexta temporada consecutiva.

En la visita, Bruno Sansimoni lideró con 19 unidades, aunque no alcanzó para evitar la eliminación. Además, el base de Olavarría aportó 1 rebote y 2 asistencias en 23:40 minutos jugados.

Por otro lado, Agustín Brocal sumó 16 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 2 robos en los 29:30 minutos que jugó en el último partido del año.