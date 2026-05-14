Copa Argentina: clasificación “Calamar” a Octavos de Final | Infoeme
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 - 14 de Mayo de 2026 | 19:53

Copa Argentina: clasificación “Calamar” a Octavos de Final

En la noche del pasado miércoles, Platense aseguró su presencia en los Octavos de Final de la Copa Argentina. Mateo Mendía marcó su penal.

El certamen más federal del fútbol argentino tuvo continuidad en el Alfredo Beranger y fue con festejo para el equipo con presencia local.

 

Platense derrotó a San Martín de San Juan 4 a 3 en la definición por penales luego de haber igualado sin goles en los 90´ complementarios.

 

Tras un reñido partido sin ventajas, el “Calamar” fue más efectivo desde los 12 pasos y uno de los futbolistas que convirtió en la definición fue el olavarriense Mateo Mendía.

 

El defensor surgido en Loma Negra había iniciado las acciones como titular en el equipo que espera por su rival en los Octavos de Final.

 

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