Vernice tuvo un debut sobresaliente en Brandemburgo

En Brandemburgo, Alemania, el palista olavarriense tuvo su mejor estreno en la Copa del Mundo Canotaje Sprint.

Agustín Vernice se quedó con el primer puesto de la Serie 1 del K1 1000 metros con un tiempo de 3:44.26 y amplias diferencias sobre sus perseguidores inmediatos. Detrás del olavarriense finalizaron el noruego Jon Amund Vold y el uruguayo Martín Gorriti Monterroso.

La Semifinal de la prueba donde el olavarriense representó al país en dos Juegos Olímpicos será este viernes desde las 5:45 de Argentina.

La actividad internacional de Vernice continuará además este viernes con la Serie 4 del K1 500 metros, programada para las 12:13 horas de Argentina. En caso de avanzar, las semifinales de esa distancia se correrán el sábado desde las 4:35, mientras que las finales están previstas para el domingo.

Por último, el olavarriense cerrará su participación el domingo con la prueba de K1 5000 metros, competencia de largo aliento que comenzará a las 10:50 horas de Argentina y reunirá a 21 palistas de distintos países.

Fuente: Prensa CAE