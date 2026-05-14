Torneo Interligas: arrancan los Play-Off con un duelo en la Ciudad

El Torneo Interligas organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida confirmó el inicio de los Octavos de Final con una cargada de agenda de partidos para el venidero domingo.

Los mejores equipos de las ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida buscarán avanzar en una instancia eliminatoria que se disputará con series de ida y vuelta que tendrá un único partido en Olavarría, en uno de los encuentros más destacados de la primera llave de eliminación.

En el estadio “Tete” Di Carlo, Embajadores recibirá a Municipales en lo que será el segundo enfrentamiento de la temporada, luego del triunfo del equipo del Sindicato por 3 a 1 en la sexta fecha de la Zona D.

Además, El Fortín -mejor equipo de todos- jugará en Bolívar ante Casariego, equipo al que ya goleó en Fase Regular; a Laprida viajarán San Martín que buscará sus primeros triunfos ante Lilán y Racing ante Juventud buscando “vengar” la eliminación de la temporada 2025.

Por su parte, en Azul, Ferro enfrentará a Sportivo Piazza en un histórico enfrentamiento regional y Estudiantes hará lo propio ante Boca Junior.

El cuadro de Octavos de Final se completará con los duelos entre Alumni Azuleño y Balonpié de Bolívar y Empleados de Comercio ante Cemento Armado.

La programación:

Domingo:

En Primera División

12:00 hs.: Casariego – El Fortín

15:00 hs.: Lilán – San Martín

15:00 hs.: Embajadores – Municipales

15:00 hs.: Sportivo Piazza – Ferro

15:00 hs.: Juventud – Racing -sin visitantes-

15:30 hs.: Boca – Estudiantes

15:30 hs.: Alumni Azuleño – Balonpié

16:30 hs.: Empleados de Comercio – Cemento Armado

En Sub21

12:45 hs.: Embajadores – Municipales

13:00 hs.: Juventud – Racing

13:00 hs.: Sportivo Piazza – Ferro

13:00 hs.: Lilán – Loma Negra

13:30 hs.: Alumni Azuleño – Balonpié

13:30 hs.: Boca – Estudiantes

14:00 hs.: Urdampilleta - El Fortín

14:00 hs.: Empleados de Comercio - Hinojo