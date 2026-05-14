Torneo Interligas: arrancan los Play-Off con un duelo en la Ciudad

El Torneo Interligas organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida confirmó el inicio de los Octavos de Final con una cargada de agenda de partidos para el venidero domingo.
Los mejores equipos de las ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida buscarán avanzar en una instancia eliminatoria que se disputará con series de ida y vuelta que tendrá un único partido en Olavarría, en uno de los encuentros más destacados de la primera llave de eliminación.
En el estadio “Tete” Di Carlo, Embajadores recibirá a Municipales en lo que será el segundo enfrentamiento de la temporada, luego del triunfo del equipo del Sindicato por 3 a 1 en la sexta fecha de la Zona D.
Además, El Fortín -mejor equipo de todos- jugará en Bolívar ante Casariego, equipo al que ya goleó en Fase Regular; a Laprida viajarán San Martín que buscará sus primeros triunfos ante Lilán y Racing ante Juventud buscando “vengar” la eliminación de la temporada 2025.
Por su parte, en Azul, Ferro enfrentará a Sportivo Piazza en un histórico enfrentamiento regional y Estudiantes hará lo propio ante Boca Junior.
El cuadro de Octavos de Final se completará con los duelos entre Alumni Azuleño y Balonpié de Bolívar y Empleados de Comercio ante Cemento Armado.
La programación:
Domingo:
En Primera División
12:00 hs.: Casariego – El Fortín
15:00 hs.: Lilán – San Martín
15:00 hs.: Embajadores – Municipales
15:00 hs.: Sportivo Piazza – Ferro
15:00 hs.: Juventud – Racing -sin visitantes-
15:30 hs.: Boca – Estudiantes
15:30 hs.: Alumni Azuleño – Balonpié
16:30 hs.: Empleados de Comercio – Cemento Armado
En Sub21
12:45 hs.: Embajadores – Municipales
13:00 hs.: Juventud – Racing
13:00 hs.: Sportivo Piazza – Ferro
13:00 hs.: Lilán – Loma Negra
13:30 hs.: Alumni Azuleño – Balonpié
13:30 hs.: Boca – Estudiantes
14:00 hs.: Urdampilleta - El Fortín
14:00 hs.: Empleados de Comercio - Hinojo