Hockey: acción para Caballeros y un arquero en el CeNARD

Tomás Pistasoli representó a Estudiantes en el Centro Nacional del Alto Rendimiento Deportivo y también el “Bata” completó una nueva fecha del Torneo de Caballeros de la Federación Tandilense.

En la cancha sintética del Parque Guerrero, el “Bata” recibió a Independiente de Tandil en una jornada donde los albinegros sumaron un triunfo y un empate sumado a los partidos de Formativas de Sub12 y Sub14.

Por otro lado, Tomás Pistasoli formó parte de la Concentración Nacional de Arqueros Sub 16 Masculino, desarrollada desde el lunes 11 hasta este miércoles 13 de mayo en el CENARD, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La actividad se enmarcó dentro del Plan Nacional de Detección y Desarrollo de Talentos impulsado por la Confederación Argentina de Hockey sobre Césped y Pista, y reunió a doce arqueros de distintos puntos del país seleccionados para continuar con su proceso de formación y evaluación.

Durante las tres jornadas, los participantes realizaron entrenamientos en cancha, trabajos específicos para arqueros y distintas actividades complementarias coordinadas por el cuerpo técnico nacional, encabezado por Ignacio Ledesma y Ezequiel Paulon, además de especialistas en preparación física, nutrición, psicología deportiva y kinesiología.

Los resultados:

Sub19:

Estudiantes 3 (Jordi Brown y Francisco Amoroso Alcaza -2-) – 3 Independiente (T)

Primera:

Estudiantes 2 (Francisco Zyla y Claudio Alcaza) – 0 Independiente (T)

Fuente: Prensa CAE