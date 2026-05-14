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 - 14 de Mayo de 2026 | 11:26

Una persecución terminó con dos jóvenes demorados

Los jóvenes de 17 y 18 años circulaban en una moto y eludieron un control. También se iniciaron actuaciones en su contra por tenencia de marihuana y por agredir al personal policial. 

 

En las últimas horas, la Secretaría de Protección Ciudadana tomó intervención en distintos episodios que culminaron con la demora de dos jóvenes, pero también en actas de infracción a vecinos de la ciudad por la tenencia de equinos sueltos en la vía pública y por arrojar residuos en sitios no habilitados para tal fin.

 

Una de esas situaciones se registró en la madrugada del último miércoles y dejó como saldo el secuestro de una motocicleta, marihuana y la retención de dos jóvenes, de 17 y 18 años respectivamente. Todo se inició en una persecución luego de que eludieran un control policial y la voz de alto de los agentes de seguridad. En esa secuencia, además, se constató cómo se desprendieron de distintos elementos en el intento de escape, que culminó a pocas cuadras de haberse iniciado.

 

Todo concluyó en las inmediaciones del cruce de Juan XXIII y avenida Pellegrini, pero fue en Laprida y Grimaldi donde se logró dar con el hallazgo y secuestro de una caja de metal que contenía marihuana en su interior.

 

A los jóvenes se les iniciaron actuaciones por infracción a la Ley 23.737 (por la tenencia de estupefacientes), desobediencia y también atentado y resistencia a la autoridad, ya que protagonizaron distintos desmanes y agresiones al personal de seguridad al momento de la interceptación.

 

Otras intervenciones de Protección Ciudadana: equinos sueltos y residuos en la vía pública

Por otra parte, tareas realizadas en los últimos días, pero también a partir de denuncias ciudadanas a través de Vecinos en Red se llevó a cabo el inicio de actas de infracción a vecinos por la presencia de equinos sueltos en la vía pública.

 

Una de esas situaciones se registró en inmediaciones de las avenidas Circunvalación y Pueyrredón, mientras que la restante, debido a no poder establecer el propietario del animal, concluyó con el caballo trasladado al Bioparque Municipal La Máxima, donde permanecerá a resguardo hasta que se logre establecer el dueño.

 

 

Por último, nuevamente en la zona de avenida Eva Perón (Circunvalación) entre Del Maestro y Avellaneda se detectó la presencia de personas arrojando residuos. Personal de Protección Ciudadana arribó cuando se daba la situación, por lo que no sólo infraccionó a los responsables, sino que les ordenó que recogieran y retiraran de allí cada uno de los elementos que habían tirado en el lugar.

 

 

 

 

 

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