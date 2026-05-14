Liga Nacional: Ferro, a un paso de las “Semis”

En la noche del miércoles, Ferro Carril Oeste tuvo su primer partido de Cuartos de Final en Caballito y sumó una nueva victoria ante Regatas para quedar a un triunfo de las Semifinales.

Oeste superó 90 a 75 a Regatas en el Juego 3 de la serie y quedó a un punto de la clasificación con un gran juego colectivo en el complemento que le permitió una veintena de puntos de ventaja que le terminaron de asegurar la victoria bastante antes de la chicharra final.

En el “Verdolaga”, Alejandro Diez sumó su 1056 partido en la Liga Nacional con 17:56 minutos jugados. El tercer jugador con más presencias en la élite del básquet aportó 2 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias.

El siguiente juego será el viernes para determinar si se termina la serie o se llega a un quinto y definitivo juego en Corrientes.