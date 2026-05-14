Francisco Bidé cerró su primera vuelta en el PGA Championship 

El deportista olavarriense que tuvo su estreno en un Major, completó los primeros 18 hoyos con una sólida actuación.

En el exigente Aronimink Golf Club de Pennsylvania, el golfista surgido en Estudiantes firmó una tarjeta de 76 golpes (+6) en una ronda en la que logró mantenerse competitivo durante gran parte del recorrido.

Bidé cerró los primeros nueve hoyos con 36 golpes (+1) y finalizó el recorrido del debut con un birdie, once pares, cinco bogeys y un doble bogey.

Este viernes afrontará los últimos 18 hoyos del certamen con la intención de mejorar su rendimiento y lograr pasar el corte clasificatorio en el Aronimink.

Fuente: prensa CAE