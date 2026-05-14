Golf: continuó el Ranking Anual con tres categorías

El campo de golf del Club Estudiantes tuvo la disputa del tradicional Medal Play 9 hoyos que completó una nueva fecha del Ranking Anual para tres categorías y un buen número de deportistas.

Claudio Benítez con 34 golpes y aventajando en el desempate automático a Francisco Arenas e Iván Recabarren ganó en Hasta 13 de Hándicap.

En De 14 a 24, el triunfo fue para Juan Peruilh con 33 golpes que fue escoltado por Marcelo Alonso con 34 golpes y Alberto Belachur con 36 golpes.

Por último, en De 25 al Máximo, la victoria fue para José Armendano con 34 golpes que se impuso en el desempate automático a Daniela Manarino. Enrique Sánchez con 35 golpes completó el podio.

La actividad continuará el fin de semana con un Medal Play 18 hoyos el sábado, puntable para el Ranking Anual y el domingo un Medal Play 9 hoyos.

Fuente: Prensa CAE