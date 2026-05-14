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 - 14 de Mayo de 2026 | 15:35

Golf: continuó el Ranking Anual con tres categorías

En la jornada del último miércoles continuó la actividad del golf “albinegro” con la cuarta fecha del Ranking “Piana del Sole”, ganaron Claudio Benítez, Juan Peruilh y José Armendano.

El campo de golf del Club Estudiantes tuvo la disputa del tradicional Medal Play 9 hoyos que completó una nueva fecha del Ranking Anual para tres categorías y un buen número de deportistas.

 

Claudio Benítez con 34 golpes y aventajando en el desempate automático a Francisco Arenas e Iván Recabarren ganó en Hasta 13 de Hándicap.

 

En De 14 a 24, el triunfo fue para Juan Peruilh con 33 golpes que fue escoltado por Marcelo Alonso con 34 golpes y Alberto Belachur con 36 golpes.

 

Por último, en De 25 al Máximo, la victoria fue para José Armendano con 34 golpes que se impuso en el desempate automático a Daniela Manarino. Enrique Sánchez con 35 golpes completó el podio.

 

La actividad continuará el fin de semana con un Medal Play 18 hoyos el sábado, puntable para el Ranking Anual y el domingo un Medal Play 9 hoyos.

 

Fuente: Prensa CAE

 

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