El Gobierno avanza con la reducción de subsidios por zona fría. ¿Cómo impactará en la boleta?

El oficialismo y sus aliados avanzaron este miércoles en la Cámara de Diputados con el dictamen de mayoría del proyecto para reducir las zonas incluidas en el régimen de Zonas Frías. Según explicaron fuentes de La Libertad Avanza, el objetivo es incluir el recorte de subsidios en una sesión que será convocada para el próximo miércoles 20 de mayo.

El proyecto restringe el universo de beneficiarios del régimen de Zona Fría únicamente a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna, mientras que excluye a las provincias que ingresaron en la ampliación de 2021, por ejemplo, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis. En esa reforma impulsada por Máximo Kirchner, el Congreso había extendido el criterio de zona fría a partir de parámetros bioambientales, llevando el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red.

A su vez, el proyecto establece que el subsidio por Zona Fría quedará reservado a los usuarios registrados en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Este padrón incluye hogares con ingresos inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales, que cuenten con Certificado de Vivienda Familiar y los beneficiarios de pensión vitalicia a veteranos. Por lo tanto, solo los hogares vulnerables empadronados en el SEF podrán mantener el adicional por zona fría en las áreas que perderán la cobertura ampliada.

En total, quedarán fuera del régimen 55 departamentos en Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe y 1 en Tucumán.

Desde el oficialismo explicaron que con la alícuota vigente del 7,5% sobre el precio del gas natural, el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas ya no alcanza para financiar el régimen.

La secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, explicó ante la comisión que el Gobierno considera que “los recursos son escasos y que la forma justa de utilizarlos es destinarlos exclusivamente a la gente que más lo necesita”.

El oficialismo apunta a incluir este proyecto en la sesión del próximo miércoles 20 de mayo, cuando también se tratará la Ley Hojarasca, que elimina 70 normas que “generan costos inútiles a los contribuyentes, se volvieron obsoletas o afectan libertades individuales”.

¿Cuánto subiría la tarifa de gas?

Si el Congreso finalmente aprueba este ítem, se volvería a un esquema similar al original creado en 2002 mediante la ley 25.565, que incluye a 850.000 hogares de la Patagonia, la Puna y Malargüe, es decir eliminando las ciudades de la provincia que habían quedado comprendidas, unos 90 distritos. Allí, pasarían a pagar más por el fluido. Entre los municipios bonaerenses que serán afectados por este cambio en la normativa se encuentra Olavarría, 25 de mayo, Azul, Benito Juárez y Bolívar.

Los estudios técnicos especializados indican que en una vivienda de “zonas no frías" se consumen -en promedio- 542 metros cúbicos de gas al año. De ese total, 181 metros cúbicos (el 33%) se destina a calefacción. En cambio, en las "zonas frías" el consumo anual de gas domiciliario alcanza un promedio de 1052 metros cúbicos, de los cuales 508 metros cúbicos (el 48%) se usa para calefaccionar el hogar.

Por ejemplo, si se toma una factura de Camuzzi Gas Pampeana de una jubilada de la Zona Fría que paga total (con impuestos) $30.000 por mes, el descuento por subsidio es en torno a los $21.000. Por lo que, si se deja de aplicar el régimen en cuestión, pasaría a abonar $51.000. Aunque todo dependerá del consumo, ya que el beneficio es sobre el precio del gas.