Arte, historia y cultura en la camiseta de Loma Negra

La pionera en el enlace del fútbol y el arte con la cultura o con la historia fue la camiseta de la selección mexicana utilizada en la Copa del Mundo de Francia 1998, fabricada por la marca ABA Sport, con motivos inspirados en la herencia precolombina, en particular el Calendario Azteca o la Piedra del Sol.

Veintiocho años y seis mundiales más tarde Loma Negra tiene como una marca identitaria el impresionante mural que preside el salón de su sede social en la Villa Alfredo Fortabat. Una obra de arte de 16 metros por 4, realizada sobre placas de madera y montada sobre un bastidor.

Creada por Pascual Di Bianco entre 1959 y 1961, la obra “centró su estética en la figura humana exaltando a la clase obrera, junto a desnudos, bodegones y paisajes. Se emplearon un lenguaje plástico de síntesis, esquemático y monocromático, de fondos neutros y planos que resaltan las figuras centrales de marcados rasgos americanistas” dice el análisis de los especialistas.

Hijo de inmigrantes italiano, Di Bianco nació en 1930, trabajó en una fábrica de toallas y demostró tempranamente su interés por el arte. Se formó con el maestro Juan Carlos Castagnino y asistió al taller que dictaba en Villa Insuperable, Buenos Aires.

A fines de los años 50 se conectó con el llamado Movimiento Espartaco, quienes trabajaban en una pintura de tinte social, tomando como actor al pueblo en sus distintas manifestaciones. Esta corriente tuvo gran ímpetu en los años 60 en Argentina y sus integrantes fueron además Ricardo Carpani, Sánchez y Mollari, Juana Elena Diz Raul Lara Torrez (pintor de nacionalidad boliviana), Carlos Sessano, Esperilio Bute y Franco Venturi.

En noviembre de 2014, por iniciativa del entonces presidente del Concejo Eduardo Rodríguez, su obra fue declarada patrimonio cultural de Olavarría y hoy luce estampada con orgullo en el pecho de las camisetas de Loma Negra