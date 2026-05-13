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Miércoles 13 de Mayo 2026 - 11:02hs
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 - 13 de Mayo de 2026 | 10:42

Cuenta regresiva para el comienzo del sueño de Francisco Bidé 

Desde el venidero jueves, Francisco Bidé vivirá el mayor logro de su carrera ya que será uno de los dos representantes argentinos en el PGA Championship.

Francisco Bidé iniciará su participación en el PGA Championship y marcará uno de los grandes hitos de su carrera.

 

Radicado en Estados Unidos, el olavarriense completará el primer major de su carrera y es uno de los dos argentinos que lograron su boleto.

 

Bidé competirá en el Aronimink Golf Club, situado en Newtown Square, Pensilvania, desde el próximo 14 de mayo y será uno de los deportistas en uno de los cuatro torneos más importantes del calendario junto al Masters Tournament, el U.S. Open y The Open Championship.

 

Tras conseguir finalizar dentro del Top 10 del PGA Professional Championship 2026, el deportista surgido en Estudiantes compartirá el certamen, junto a Emiliano Grillo y representantes de 29 países que suman casi un centenar de golfistas en el mítico torneo y tendrá su primera salida este jueves a las 7:56 (hora argentina).

 

Además del prestigio deportivo, el ganador del torneo recibirá el tradicional Trofeo Wanamaker, uno de los símbolos más emblemáticos del golf mundial.

 

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