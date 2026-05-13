Cuenta regresiva para el comienzo del sueño de Francisco Bidé 

Francisco Bidé iniciará su participación en el PGA Championship y marcará uno de los grandes hitos de su carrera.

Radicado en Estados Unidos, el olavarriense completará el primer major de su carrera y es uno de los dos argentinos que lograron su boleto.

Bidé competirá en el Aronimink Golf Club, situado en Newtown Square, Pensilvania, desde el próximo 14 de mayo y será uno de los deportistas en uno de los cuatro torneos más importantes del calendario junto al Masters Tournament, el U.S. Open y The Open Championship.

Tras conseguir finalizar dentro del Top 10 del PGA Professional Championship 2026, el deportista surgido en Estudiantes compartirá el certamen, junto a Emiliano Grillo y representantes de 29 países que suman casi un centenar de golfistas en el mítico torneo y tendrá su primera salida este jueves a las 7:56 (hora argentina).

Además del prestigio deportivo, el ganador del torneo recibirá el tradicional Trofeo Wanamaker, uno de los símbolos más emblemáticos del golf mundial.