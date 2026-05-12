El “Loco” Torre debutó con derrota en el “Mary Terán de Weiss”

En el “Mary Terán de Weiss”, arrancó el cuadro principal del P1 de Buenos Aires, continuidad del calendario de Premier Pádel y en la segunda presentación de un representante local en certamen, fue con otra derrota.

Agustín Torre y Luciano Capra se presentaron como equipo en Buenos Aires y en su debut, fue derrota ante Daniel Santigosa Sastre y Marc Sintes Villalonga. Fue por 6/1 y 6/3 en 50 minutos de partido en uno de los duelos correspondientes a los Treintaidosavos de Final.

En el transcurso del miércoles se producirá el estreno del tercer olavarriense en competencia, luego de las eliminaciones de Jazmín Dos Santos y Agustín Torre. Federico Chingotto y Alejandro Galán cerrarán la jornada en la pista principal.