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Martes 12 de Mayo 2026 - 20:47hs
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 - 12 de Mayo de 2026 | 19:07

El “Loco” Torre debutó con derrota en el “Mary Terán de Weiss”

Agustín Torre y Luciano Capra debutaron este martes en el Buenos Aires Premier Pádel y fue con derrota en el inicio del cuadro principal.

En el “Mary Terán de Weiss”, arrancó el cuadro principal del P1 de Buenos Aires, continuidad del calendario de Premier Pádel y en la segunda presentación de un representante local en certamen, fue con otra derrota.

 

Agustín Torre y Luciano Capra se presentaron como equipo en Buenos Aires y en su debut, fue derrota ante Daniel Santigosa Sastre y Marc Sintes Villalonga. Fue por 6/1 y 6/3 en 50 minutos de partido en uno de los duelos correspondientes a los Treintaidosavos de Final.

 

En el transcurso del miércoles se producirá el estreno del tercer olavarriense en competencia, luego de las eliminaciones de Jazmín Dos Santos y Agustín Torre. Federico Chingotto y Alejandro Galán cerrarán la jornada en la pista principal.

 

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