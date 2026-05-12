Liga Nacional: Oberá volvió a perder y está Match Point

Fue nueva derrota para Oberá Tenis Club en condición de visitante que ahora está obligado a ganar en Buenos Aires para intentar equilibrar la serie que dará a uno de los semifinalistas en la máxima categoría del básquet nacional.

OTC cayó 102 a 80 ante Boca Juniors que aprovechó su alta efectividad en todos los rubros por arriba del 50% y fue demasiado para el esfuerzo misionero.

En el elenco que deberá remontar un 0 – 2 en “La Bombonerita”, Bruno Sansimoni aportó 12 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias en 23:44 minutos y Agustín Brocal sumó 30:30 minutos con 14 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 4 recuperos.