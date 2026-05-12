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 - 12 de Mayo de 2026 | 23:04

Liga Nacional: Oberá volvió a perder y está Match Point

En la noche del lunes, la Liga Nacional tuvo continuidad con sus series de Cuartos de Final y en Misiones, volvió a ser derrota para Oberá Tenis Club.

Foto: Liga Nacional

Fue nueva derrota para Oberá Tenis Club en condición de visitante que ahora está obligado a ganar en Buenos Aires para intentar equilibrar la serie que dará a uno de los semifinalistas en la máxima categoría del básquet nacional.

 

OTC cayó 102 a 80 ante Boca Juniors que aprovechó su alta efectividad en todos los rubros por arriba del 50% y fue demasiado para el esfuerzo misionero.

 

En el elenco que deberá remontar un 0 – 2 en “La Bombonerita”, Bruno Sansimoni aportó 12 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias en 23:44 minutos y Agustín Brocal sumó 30:30 minutos con 14 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 4 recuperos.

 

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