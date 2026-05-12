Gol de Corrales en el “Superclásico” de Inferiores AFA

El Torneo Proyección de Inferiores tuvo el duelo más esperado del semestre y los futbolistas en formación jugaron en River Camp y Boca Predio, y Franco Corrales fue autor de uno de los goles “Xeneizes” de la jornada.

A pesar de que River Plate sumó más en el global, la Octava División de Boca festejó en el River Camp con gol de Franco Corrales y la presencia de Jaime Azato e Isaías García.

Los olavarrienses formados en Embajadores fueron todos titulares y el aporte goleador llegó para desnivelar la paridad. Corrales marcó de cabeza para el 2 a 1 que finalmente sería 3 a 1 para la visita.

Por otro lado, la Séptima División “Millonaria”, bajo la dirección técnica de Diego Barrado y Matías Abelairas, se impuso 3 a 0,

Además, varios futbolistas locales atraviesan jornadas de prueba en diferentes entidades. Máximo Abinceta, Tiziano Salazar y Santino Stein de El Fortín, Thiago Las Heras de Embajadores, Aquiles Salinas de Ferro y Jeremías Yáñez de Loma Negra se encuentran bajo la observación del Departamento de Captación de Estudiantes de La Plata y Dante Brun, Manuel Brun, Ciro Suárez e Indio Bruno, completan instancias evaluativas en Racing.