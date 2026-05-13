Avanza la implementación del “Operativo Frío”

El intendente Maximiliano Wesner encabezó en la jornada del último martes un nuevo encuentro de la Mesa de Diálogo Social, con el objetivo de implementar nuevamente el Operativo Frío, un despliegue de acciones articuladas entre distintos actores e instituciones locales para brindar acompañamiento y asistencia a personas en situación de vulnerabilidad ante las bajas temperaturas.

El encuentro se concretó en la sala de reuniones del Palacio Municipal, donde el jefe comunal estuvo acompañado por la Secretaria de Desarrollo de la Comunidad Laura Gamberini, el Subsecretario de Desarrollo Social Leonardo Yunger y el director de Relaciones con la Comunidad Mariano Caputo.

Estuvieron presentes autoridades educativas y representantes tanto de la Jefatura Regional como Distrital, como así también de la Jefatura de Establecimientos Privados y de la Unicen, referentes de la Guarnición Ejército Olavarría, Unión de Clubes, la Parroquia y Cáritas San Vicente, Parroquia y Cáritas San Cayetano, Bomberos Voluntarios, del Consejo Pastoral local, de la Asociación Propietarios del Parque Industrial de Olavarría y de la Unión Industrial.

“Este encuentro tiene por objetivo consolidar una red de contención social. Poder reunirnos, interpretar el momento, diagnosticarlo, pero principalmente poder trabajar con previsibilidad y de manera articulada”, ponderó el intendente Wesner al dar las palabras de inicio.

Posteriormente, Gamberini y Yunger realizaron una presentación en la que se expuso el contexto social y económico local, en el que pudo advertirse cómo ha incrementado la demanda de abordaje sociales.

En ese sentido, se detalló, por ejemplo, el aumento en materia de entrega de alimentos secos o de grupos familiares a los que se asiste mediante la Tarjeta Tus Derechos. En la actualidad son 4863 las Tarjetas Únicas Sociales, en el Partido de Olavarría hoy en día entre 15 mil y 19 mil personas cuentan con esta asistencia del Municipio, lo que se traduce entre el 12 y 15% de la población total.

Es por ello que desde el Municipio se convocó a aunar esfuerzos y poder brindar una respuesta articulada y conjunta ante el arribo de las bajas temperaturas, una situación que recrudece y expone a las poblaciones más vulnerables.

Algunas de las acciones a implementar son:

-Circuito de donaciones de abrigo (ropa de abrigo, frazadas, zapatillas)

-Asistencia en calefacción de hogares

-Prevención de incendios y accidentes (campañas, capacitaciones).

-Jornadas de entregas de viandas y bebidas calientes en los momentos más críticos.

-Refugio.

-Acuerdo con instituciones para la apertura de espacio comunitarios acondicionados de pernocte