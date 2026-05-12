Construyen un nuevo canal en Ituzaingó Norte

Desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos continúan con las tareas de construcción de un nuevo canal de 1530 metros sobre la prolongación norte de Av. Ituzaingó. La ejecución de esos trabajos se produce en el marco del Plan Hidráulico Ordenador, orientado a la limpieza, profundización y mantenimiento de canales aliviadores para garantizar un adecuado escurrimiento del agua proveniente de las precipitaciones.

La zona se encuentra atravesando el cruce con la Ruta Nacional N° 226 y es un sector de acceso a distintos establecimientos y domicilios, como así también al Relleno Sanitario local.

De forma complementaria a la limpieza y rectificación de un canal aliviador y a la construcción de un nuevo canal, se efectuaron además las tareas de colación de alcantarillas de hormigón, para brindar mejores condiciones de evacuación y transitabilidad.

Por otra parte, en inmediaciones a la zona de Colectora de Ruta Nacional Nº 226, entre Av. Ituzaingó y Av. Alberdi, donde se encuentra el santuario del “Gauchito Gil”, el Municipio realizó trabajos de limpieza de un microbasural localizado en el sector.

Desde el gobierno local indicaron que esta limpieza se desarrolla permanente y en la mayoría de los casos en los mismos sectores, teniendo en cuenta una conducta que se repite de arrojar distintos tipos de residuos en lugares no permitidos para tal fin.

Este plan de limpieza de microbasurales tiene por finalidad mejorar la evacuación del agua, evitar la contaminación y la transmisión de enfermedades, teniendo en cuenta el peligro que representa para la población desde el punto de vista de la salud pública y ambiental.

Se solicita que ante situaciones de estas características sean denunciadas al 147 (Línea de Atención Ciudadana), o vía WhatsApp a Vecinos En Red (VER) por mensaje al 2284 544817.

Se recuerda que si se desea arrojar residuos se los deben acercar al Relleno Sanitario ubicado sobre la prolongación norte de la avenida Ituzaingó al 8500, a unos 3500 metros del cruce con la Ruta Nacional Nº 226, único sitio habilitado, que opera bajo normas de calidad y con un tratamiento adecuado de los mismos.

Por último, se apela al compromiso de toda la comunidad de hacer una ciudad más limpia entre todos, y no arrojar residuos en la vía pública o en sitios no establecidos, tal como lo fija la normativa municipal que estipula severas multas.