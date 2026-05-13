Tránsito interrumpido en pleno centro por un siniestro vial

Una mujer que cruzaba la calle fue arrollada por un vehículo este miércoles por la mañana. El hecho, que afortunadamente no tuvo graves consecuencias, derivó en una interrupción de tránsito por unas horas en pleno centro de la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 en Vicente López y Necochea.

Tras impactar contra un Fiat Uno que circulaba por la principal calle del centro de la ciudad, la peatona cayó sobre el asfalto y sufrió diversos golpes. Si bien las lesiones no revestían gravedad, fue trasladada al Hospital Municipal para observación.

Estuvo está interrumpida la circulación vehicular sobre Vicente López.