Temperatura bajo cero en la Ciudad hasta las 9 de la mañana

El inconfundible blanco en los parques reveló la temperatura en Olavarría antes de conocerse el primer registro del SMN y a las 9 se supo que por entonces Olavarría seguía estando bajo cero.

De acuerdo con el reporte, la temperatura a esa altura de la mañana era de 0.2 grados bajo cero y trepó hasta 0.9 grados sobre cero una hora más tarde.

A las 11 el sol calentó un poco más la mañana, pero no tanto: 3.8 grados, con una humedad relativa del ambiente del 70%, viento del sur a 2 km/h (lo que hizo más agradable la jornada) y visibilidad horizontal de 15 km.