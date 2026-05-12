Allanamiento y una mujer detenida por venta de droga

En el marco de un allanamiento por comercio de estupefacientes, una mujer fue aprehendida y ya se dictaminó su traslado a una cárcel.

En el domicilio allanado, donde se realizaban las operaciones de compra-venta de droga, secuestraron dinero en efectivo, teléfonos celulares, envoltorios de nylon con cocaína y marihuana y recipientes de plástico con bicarbonato.

También elementos de corte como piedras de granito, paquetes de bicarbonato, tijeras y recortes de nylon y bandas elásticas, los cuales dan indicios de la comercialización que se realizaba en el lugar.

La investigación estuvo a cargo del Dr. Mañero, dependiente de la UFI 19 y la orden de allanamiento fue librada por el Juzgado de Garantías 1 a cargo de la Dra. Fabiana San Román, ambos del Departamento Judicial de Azul sede Olavarría.

A raíz de dicho operativo, se dispuso la aprehensión de una femenina y luego su detención, por lo cual este martes fue trasladada a la Unidad Penitenciaria 52 de Azul, lugar donde quedará alojada.