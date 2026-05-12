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 - 12 de Mayo de 2026 | 14:02

Allanamiento y una mujer detenida por venta de droga

En el domicilio donde se realizó el procedimiento secuestraron cocaína, dinero en efectivo y recipientes con bicarbonato. La acusada fue trasladada a la Unidad 52 de Azul.

 

En el marco de un allanamiento por comercio de estupefacientes, una mujer fue aprehendida y ya se dictaminó su traslado a una cárcel.

 

En el domicilio allanado, donde se realizaban las operaciones de compra-venta de droga, secuestraron dinero en efectivo, teléfonos celulares, envoltorios de nylon con cocaína y marihuana y recipientes de plástico con bicarbonato.

 

También elementos de corte como piedras de granito, paquetes de bicarbonato, tijeras y recortes de nylon y bandas elásticas, los cuales dan indicios de la comercialización que se realizaba en el lugar.

 

La investigación estuvo a cargo del Dr. Mañero, dependiente de la UFI 19 y la orden de allanamiento fue librada por el Juzgado de Garantías 1 a cargo de la Dra. Fabiana San Román, ambos del Departamento Judicial de Azul sede Olavarría.

 

A raíz de dicho operativo, se dispuso la aprehensión de una femenina y luego su detención, por lo cual este martes fue trasladada a la Unidad Penitenciaria 52 de Azul, lugar donde quedará alojada.

 

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