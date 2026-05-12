El Hospital tendrá dos años para adecuarse al sistema de donación

El Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” tendrá dos años para adecuarse a las nuevas disposiciones del gobierno nacional para la donación de sangre 100% voluntaria.

El Ministerio de Salud oficializó una reforma integral en el Sistema Nacional de Sangre a través de la resolución N° 536/2026. La medida, que ya entró en vigencia, marca un cambio de paradigma en el sistema sanitario argentino al eliminar definitivamente la modalidad de “donación por reposición”, históricamente vinculada a la exigencia hacia familiares y pacientes para obtener unidades de sangre ante una intervención quirúrgica.

A partir de ahora, el sistema se basará exclusivamente en la donación voluntaria y habitual. Según indica el comunicado oficial, la normativa “prohíbe explícitamente condicionar la atención médica o las cirugías a la presentación de donantes por parte del paciente o sus familiares”.

La reforma también introduce cambios significativos en el proceso de selección de donantes. El marco normativo descarta la exclusión automática de grupos poblacionales basados en categorías preestablecidas y, en su lugar, se enfoca estrictamente en la evaluación de conductas de riesgo específicas.

Asimismo, se modificó el protocolo previo a la extracción: se elimina el requisito de ayuno y, en su lugar, se sugiere a los interesados ingerir al menos 500 ml de agua o bebidas con sales treinta minutos antes del procedimiento.

En cuanto a los plazos de diferimiento, la resolución establece un período de espera de seis meses para quienes hayan tenido nuevas parejas sexuales o más de una pareja en los últimos tres meses en contextos específicos, como el uso de estrategias de profilaxis, la realización de tatuajes, piercings, procedimientos estéticos invasivos o tras haber permanecido en instituciones penales durante más de 72 horas.

Estos ajustes buscan estandarizar los procesos de tamizaje bajo una red integrada que asegure la trazabilidad total de los hemocomponentes.

El alcance de la medida se extiende al procesamiento de terapias celulares y componentes especiales, como el Plasma Rico en Plaquetas (PRP) y el Suero Autólogo Oftalmológico (SAO).

El plan estratégico contempla la consolidación de Centros Regionales de Hemoterapia y la desactivación progresiva de los bancos de sangre que actualmente operan en el interior de los hospitales.

Los requisitos para donar sangre son los siguientes: tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, encontrarse en buen estado de salud, no consumir drogas y concurrir con desayuno habitual. En caso de fumar, se recomienda no hacerlo al menos tres horas antes. Los intervalos mínimos entre donaciones son de dos meses para varones y tres meses para mujeres.