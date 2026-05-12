En Olavarría y en el país vuelven a marchar por la ley de Financiamiento Universitario

A casi siete meses de la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, a pocas horas de un recorte presupuestario brutal que sonó a provocación, en medio de una escalada del conflicto entre el Gobierno y las universidades nacionales el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), gremios docentes y no docentes, organizaciones estudiantiles y distintos sectores políticos llevarán a cabo este martes una nueva Marcha Federal Universitaria.

La marcha tendrá su acto central a las 17 en Plaza de Mayo y se replicará en distintas ciudades del país, entre ellas Olavarría. Esta será la cuarta marcha federal desde el inicio de la gestión de Javier Milei y su eje volverá a ser el reclamo por la aplicación de la ley aprobada por el Congreso y todavía no ejecutada por el Poder Ejecutivo.

La medida tiene un fuerte respaldo de las unidades académicas de la Universidad Nacional del Centro, en Olavarría, Tandil, Azul y Quequén. En la Ciudad, desde las 15 se realizará una pintada de carteles y banderas en el Centro Cultural Universitario (CCU, San Martín 1955) y a las 16.30 será la concentración en el mismo sitio.

A las 17 se iniciará esta Marcha Federal Universitaria, con salida desde el CCU, para luego tomar por San Martín, Riobamba, Coronel Suárez, Vicente López, Necochea, Rivadavia y San Martín, con llegada en el Paseo “Jesús Mendía”.

Como en el resto del territorio nacional, la convocatoria es para toda la ciudadanía: “Nuevamente les invitamos a hermanar las luchas en lo que será la 4ta Marcha de las Universidades Públicas. Una marcha que esperamos sea de toda la sociedad olavarriense para alzar nuevamente la voz y decirle basta a la política de desguace nacional”.

“Por los estudiantes y trabajadores universitarios, por las personas jubiladas, por las personas con discapacidad, por la educación, por la ciencia y la tecnología, por la industria, por todas y todos los trabajadores argentinos, los esperamos el martes 12 de mayo para marchar”.

Esta convocatoria fue definida de manera conjunta por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial, que integran docentes y trabajadores no docentes (Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, Ctera, UDA y Fatun).