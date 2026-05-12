Desarticularon una red interprovincial de tráfico de opioides

Una investigación encabezada por la UFI N°20 de General Alvear permitió desbaratar una organización dedicada a la comercialización ilegal de Nalbufina, un potente analgésico opioide de uso hospitalario.

El operativo, denominado “Nalbufina Ilegal”, incluyó allanamientos simultáneos en General Alvear y Granadero Baigorria (Santa Fe), con intervención de la Superintendencia de Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense, la Policía de Investigaciones de Santa Fe y trabajo conjunto con la Policía Comunal de General Alvear.

La Nalbufina es un opioide inyectable de venta bajo receta archivada y su uso indebido puede provocar dependencia, depresión respiratoria y sobredosis.

Según la investigación, uno de los puntos de venta funcionaba detrás de una bicicletería de General Alvear, mientras que el proveedor operaba desde otra bicicletería en Santa Fe. La sustancia era enviada por encomienda y comercializada mediante pagos por billeteras virtuales.

La causa comenzó en 2025 tras detectarse un fuerte aumento en el consumo de “Nubaína”, nombre comercial de la Nalbufina, especialmente entre ciclistas, albañiles y jóvenes. Incluso se registraron internaciones de urgencia vinculadas al consumo de esta droga.

En los allanamientos secuestraron: 340 ampollas de Nalbufina, un arma de guerra, dinero en efectivo, celulares y otros elementos de interés.

Tres personas fueron imputadas por infracción al artículo 204 del Código Penal, mientras que el proveedor santafesino quedó aprehendido por la tenencia del arma.