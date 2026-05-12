Torneo Interligas Juvenil: se cerró la 4° y siguió la 5° | Infoeme
Martes 12 de Mayo 2026 - 22:08hs
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 - 12 de Mayo de 2026 | 21:20

Torneo Interligas Juvenil: se cerró la 4° y siguió la 5°

Acción en dos escenarios tuvo el Torneo Unión Regional Deportiva para las categorías formativas que completó una fecha y siguió con otra.

Foto: prensa CAE

El certamen interligas reservado para dos categorías formativas que cuenta con participación de equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría y de Bolívar completó, finalmente la 4° fecha y siguió con la 5°.

 

Dos canchas olavarrienses tuvieron continuidad del Torneo Interligas reservado para las categorías formativas y fue con festejos locales.

 

En el Ricardo Sánchez y tras varias suspensiones, se completó la 4° fecha con triunfos de El Fortín ante Loma Negra y en el Parque Guerrero, Estudiantes se impuso a Bancario.

 

Los resultados:

Sub12:

4° fecha

El Fortín 10 – 0 Loma Negra

5° fecha

Estudiantes 2 – 0 Bancario

 

Sub14:

4° fecha

El Fortín 3 – 0 Loma Negra

5° fecha

Estudiantes 7 – 0 Bancario

 

La programación:

Miércoles:

17:30 hs.: San Martín vs. Empleados de Comercio Sub12

18:30 hs.: San Martín vs. Empleados de Comercio Sub14

 

Jueves:

18:00 hs.: Loma Negra vs. Ferro Sub14

19:30 hs.: Loma Negra vs. Ferro Sub12

 

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