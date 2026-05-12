Torneo Interligas Juvenil: se cerró la 4° y siguió la 5°

El certamen interligas reservado para dos categorías formativas que cuenta con participación de equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría y de Bolívar completó, finalmente la 4° fecha y siguió con la 5°.

Dos canchas olavarrienses tuvieron continuidad del Torneo Interligas reservado para las categorías formativas y fue con festejos locales.

En el Ricardo Sánchez y tras varias suspensiones, se completó la 4° fecha con triunfos de El Fortín ante Loma Negra y en el Parque Guerrero, Estudiantes se impuso a Bancario.

Los resultados:

Sub12:

4° fecha

El Fortín 10 – 0 Loma Negra

5° fecha

Estudiantes 2 – 0 Bancario

Sub14:

4° fecha

El Fortín 3 – 0 Loma Negra

5° fecha

Estudiantes 7 – 0 Bancario

La programación:

Miércoles:

17:30 hs.: San Martín vs. Empleados de Comercio Sub12

18:30 hs.: San Martín vs. Empleados de Comercio Sub14

Jueves:

18:00 hs.: Loma Negra vs. Ferro Sub14

19:30 hs.: Loma Negra vs. Ferro Sub12