Torneo Interligas Juvenil: se cerró la 4° y siguió la 5°

El certamen interligas reservado para dos categorías formativas que cuenta con participación de equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría y de Bolívar completó, finalmente la 4° fecha y siguió con la 5°.
Dos canchas olavarrienses tuvieron continuidad del Torneo Interligas reservado para las categorías formativas y fue con festejos locales.
En el Ricardo Sánchez y tras varias suspensiones, se completó la 4° fecha con triunfos de El Fortín ante Loma Negra y en el Parque Guerrero, Estudiantes se impuso a Bancario.
Los resultados:
Sub12:
4° fecha
El Fortín 10 – 0 Loma Negra
5° fecha
Estudiantes 2 – 0 Bancario
Sub14:
4° fecha
El Fortín 3 – 0 Loma Negra
5° fecha
Estudiantes 7 – 0 Bancario
La programación:
Miércoles:
17:30 hs.: San Martín vs. Empleados de Comercio Sub12
18:30 hs.: San Martín vs. Empleados de Comercio Sub14
Jueves:
18:00 hs.: Loma Negra vs. Ferro Sub14
19:30 hs.: Loma Negra vs. Ferro Sub12