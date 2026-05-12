Un olavarriense en el Consejo de Residentes Españoles

La demarcación consular de Buenos Aires completó el pasado domingo 10 de mayo la jornada de votación para la renovación del Consejo de Residentes Españoles (CRE).

Tras un proceso electoral que se desarrolló “bajo condiciones de absoluta normalidad y civismo”, según expresó el cónsul general José María Ridao, se impuso la Lista 1 “Españoles Unidos” liderada por Susana Carbia.

La participación estimada se situó en los 1.800 votantes, que concurrieron a los 13 centros habilitados.

Los resultados por lista, tras el recuento realizado en presencia de las autoridades consulares y fiscales de las tres agrupaciones, fueron los siguientes: Lista 1 (Españoles Unidos): 874 votos; Lista 2 (Ciudadanía Primero): 478 votos; Lista 3 (Derechos sin Fronteras): 403 votos.

El reparto final fue de 8 cargos para la lista ganadora, 4 cargos para la segunda, y 3 cargos para la lista 3.

En Olavarría, las elecciones se desarrollaron en la sede de la Sociedad Española ubicada en calle Rivadavia. Entre los integrantes de la lista ganadora se encuentra el olavarriense Franco Chirón, quien ingresará como consejero en sexto lugar.

Se convertirá así en el primer Consejero Residente de nuestra ciudad en ingresar al CRE, como también lo harán un representante de Bolívar, uno de La Plata y uno de Mar del Plata.

Ello habla del carácter federal de la lista y la diferencia de las otras dos que compitieron en la elección de este domingo: "Eran todos candidatos de Buenos Aires, como ha ocurrido históricamente" explicaron.