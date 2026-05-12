Internos elaboraron mobiliario y composteras para entidades locales

En los talleres productivos de cárceles bonaerenses de Sierra Chica, personas privadas de la libertad confeccionaron camas cuchetas, mobiliario infantil y composteras para diversas instituciones de Olavarría.

La producción se llevó a cabo en las Unidades 2, 27 y 38 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y contó con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Con la coordinación del Polo Productivo de la zona y el aval de la Subdirección General de Trabajo Penitenciario se efectuó la entrega de la producción al municipio de Olavarría.

Los internos se abocaron a la producción a partir de maderas recuperadas y donadas por la Planta L' Amalí, de la firma Loma Negra, y por la empresa Tenaris, perteneciente al Grupo Techint.

Las camas fueron destinadas a la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, mientras que el mobiliario, compuesto por cuatro mesas y dieciséis sillitas, fue distribuido entre los jardines municipales y el Centro de Medicina Infantil "Amalia Lacroze de Fortabat" del Hospital Municipal "Dr. Héctor M. Cura".

En tanto, las composteras se incorporarán al Programa Municipal de Compostaje, impulsado desde el área de Ambiente. Cabe mencionar que las mismas fueron construidas en el taller de Carpintería de la Unidad 38, a partir de materiales provistos por la Municipalidad de Olavarría.

Teniendo en cuenta la aceptación que tuvo el trabajo entre los internos que, además de la labor para la comunidad, incorporaron conocimientos en oficios de cara al futuro en libertad, se iniciaron también trabajos en el área de Herrería, para la recuperación de mobiliario escolar, y en fabricación de bloques.

A través de estos talleres, las personas privadas de la libertad acceden a instancias de capacitación laboral, adquiriendo hábitos de trabajo y fortaleciendo herramientas fundamentales para los procesos de reinserción social.

Este tipo de tareas está a cargo del Polo Industrial Sierra Chica y del Departamento Regional de Cultura Laboral del Servicio Penitenciario Bonaerense, conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo de la Municipalidad de Olavarría.