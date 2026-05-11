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 - 11 de Mayo de 2026 | 09:56

La semana empezó fría y se proyecta un domingo gélido

La temperatura más baja de este lunes se registró a las 5.1 con 1.5 grados bajo cero. Para el domingo se espera una máxima de 8 grados.

La temperatura mínima registrada este lunes, según el reporte de la estación local del Servicio Meteorológico Nacional, fue de 1.5 grados bajo cero a las 5.10 para la mañana, para los 9 había trepado sólo a 1.9 sobre cero y a 6.4 una hora más tarde.

 

Hacía un poco más benévola la jornada la falta de vientos en superficie, con una humedad del 96% y visibilidad horizontal ideal de 15 km.

 

Para martes, jueves y viernes se esperan mínimas de 6 grados y para el miércoles de 7 grados, con máximas consecutivas de 15, 16, 15 y 15.

 

Nada cambiará demasiado el fin de semana o si lo hará será para sentir aún más las bajas temperaturas: 8 de mínima y 11 de máxima el sábado, 3 de mínima y 8 de máxima el domingo.

 

No se esperan lluvias a lo largo de la semana.

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