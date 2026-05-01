Liga Nacional: no alcanzó el aporte local y perdieron Ferro y La Unión

La máxima categoría del básquet argentino sigue adelante con la búsqueda los restantes cuatro equipos para los Cuartos de Final y hubo derrotas para los dos elencos que cuentan con presencia olavarriense.
En Mar del Plata, Ferro no pudo ante Peñarol que se hizo fuerte en casa y se impuso por 87 a 75 para estirar la serie a cuarto juego.
En el equipo de Caballito y tras ausentarse en los dos primeros juegos, Alejandro Diez hizo un destacado aporte con 15:20 minutos, 12 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia y 1 recupero.
Por otro lado, La Unión no pudo en Córdoba y cayó ante Independiente por 83 a 78 y ahora está obligado a ganar el cuarto duelo para devolver la serie al Cincuentenario.
En una noche cargada de tensión con un partido fue parejo en todo su desarrollo, Mariano Marina sumó 16 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperos en 30:59 minutos.