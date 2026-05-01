Liga Nacional: no alcanzó el aporte local y perdieron Ferro y La Unión | Infoeme
Viernes 01 de Mayo 2026 - 23:00hs
13°
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet
 - 1 de Mayo de 2026 | 21:26

Liga Nacional: no alcanzó el aporte local y perdieron Ferro y La Unión

En la noche del pasado jueves, las series de Reclasificación de la Liga Nacional cambiaron de escenarios y a pesar de los buenos aportes olavarrienses, hubo derrotas para Ferro Carril Oeste y La Unión.

Foto: Liga Nacional

La máxima categoría del básquet argentino sigue adelante con la búsqueda los restantes cuatro equipos para los Cuartos de Final y hubo derrotas para los dos elencos que cuentan con presencia olavarriense.

 

En Mar del Plata, Ferro no pudo ante Peñarol que se hizo fuerte en casa y se impuso por 87 a 75 para estirar la serie a cuarto juego.

 

En el equipo de Caballito y tras ausentarse en los dos primeros juegos, Alejandro Diez hizo un destacado aporte con 15:20 minutos, 12 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia y 1 recupero.

 

Por otro lado, La Unión no pudo en Córdoba y cayó ante Independiente por 83 a 78 y ahora está obligado a ganar el cuarto duelo para devolver la serie al Cincuentenario.

 

En una noche cargada de tensión con un partido fue parejo en todo su desarrollo, Mariano Marina sumó 16 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperos en 30:59 minutos.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

