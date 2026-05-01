Fuerte choque en cadena entre cuatro vehículos: un menor fue trasladado por precaución

Un impactante choque en cadena entre cuatro vehículos se registró en las últimas horas en avenida Pellegrini, entre las intersecciones de Estrada y Sarmiento, y dejó como saldo un menor trasladado por precaución.

Según las primeras informaciones, una camioneta —una Toyota Hilux— que circulaba por la zona perdió uno de sus neumáticos, lo que provocó que el conductor perdiera el control del rodado.

A raíz de esta situación, el vehículo impactó en primera instancia contra un Volkswagen Suran que se encontraba estacionado. Luego continuó su trayectoria y colisionó con una combi, a la que golpeó en la parte trasera.

El impacto más fuerte se produjo contra un Renault 6, también estacionado, que terminó siendo desplazado, antes de que la camioneta finalizara su recorrido al chocar contra un portón sobre la vereda.

Como consecuencia del siniestro, un menor fue trasladado por precaución con un golpe en el hombro, sin que se registraran heridas de gravedad.