"Vuelta al Municipio": la carrera más esperada del año, para Villalba y Urrutia en los 10K

La carrera más importante del calendario pedestre olavarriense volvió a ser un verdadero éxito y con más de mil atletas se completó la 37° edición.

La competencia organizada por la Municipalidad de Olavarría con motivos de celebrar el 1° de mayo, volvió a ser una fiesta. Acompañó el clima, hubo buen marco de público y una feria que le dio color al mediodía del viernes.

En lo que respecta a resultados, por segundo año consecutivo teniendo largada y llegada tuvo lugar en el Parque Helios Eseverri, Julián Villalba necesitó de 31 minutos y 40 segundos para completar las dos vueltas y consagrarse ganador.

El representante de Tandil fue escoltado por el olavarriense radicado en Tandil, Manuel Aramburu con 31:47 y el olavarriense Francisco Marchioni. Luciano Bascur y Juan Pinedo completaron el Top5.

En Damas, los 10K fueron de dominio casi exclusivo de corredoras tandilenses. Luján Urrutia fue la ganadora con 35:53, Laura Poloni fue tercera con 40:38 y Noelia Romero finalizó en 4° lugar. Antonella Albo de Bolívar fue segunda con 38:27 y el quinto mejor registro fue para la mejor atleta de Olavarría, Yamila Pedreira con 41:38.

Previamente, en la distancia de 5K, Alfredo Ardiles y Valentina Martin lograron su tercera victoria consecutiva en la “VAMO”. Tras las victorias en 2024 y 2025 volvieron a cruzar el arco en primer lugar.

El atleta de Los Correcaminos necesitó 16:10 minutos con Jeremías Peralta y Nicolás Pezet Paz como escoltas y la juvenil del Team Kenya demoró 20:34 para ser escoltada por Wendy Lardo y Estrella Suárez.