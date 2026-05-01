Handball: medalla de bronce para el “Bataraz” en el Nacional

El equipo de Menores del Club Estudiantes se subió al podio en el Torneo Nacional de Clubes B que se completó durante la última semana en General Alvear.

El equipo albinegro protagonizó una actuación memorable que lo llevó a subirse al podio con un grandísimo tercer puesto, compitiendo de igual a igual frente a los mejores del país. Además, consiguieron el pasaje al Nacional de Menores “A” del 2027.

A lo largo de toda la competencia, el “Bata” mostró juego y una identidad bien marcada, avanzando con autoridad desde la Fase de Grupos hasta meterse entre los cuatro mejores del certamen.

La única derrota del “Bata” llegó en una instancia decisiva y por mínimos detalles, en un partido sumamente parejo.

Los resultados:

Zona:

Estudiantes 31 – 10 ACHA

Estudiantes 35 – 18 ETIEC

Estudiantes 37 – 19 Tupungato

Cuartos de final:

Estudiantes 39 – 33 Juventud Unida

Semifinal:

Estudiantes 28 – 32 Dorrego Handball

Tercer y cuarto puesto:

Estudiantes 29 – 28 Municipalidad de Alta Gracia

Fuente: Prensa CAE