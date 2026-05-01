Golf: 85 jóvenes años de historia en la Ciudad

El golf en Olavarría cumple 85 años y su historia se remonta al 1° de mayo de 1941, cuando un grupo de aficionados dio los primeros pasos de una disciplina que con el tiempo se transformaría en parte del ADN deportivo de la ciudad.

Todo comenzó con Carlos Lanardonne y un grupo de ingenieros vinculados a Cementos Portland en Sierra Bayas. Apasionados por el golf, encontraron en La Isla un espacio propicio para practicar y, con la autorización del Club Atlético Estudiantes de Olavarría, improvisaron entre cuatro y cinco hoyos.

Para llegar hasta ese lugar, debían trasladarse en una embarcación que partía desde el sector de remo del club, en un pintoresco recorrido que forma parte de las raíces de este deporte en la ciudad.

El crecimiento fue sostenido. El 1° de mayo de 1950 -curiosamente la misma fecha del inicio- se inauguraron los primeros nueve hoyos en el predio actual. El diseño estuvo a cargo de Víctor Mieri, mientras que la construcción fue impulsada por José “Pepe” Travieso, un mendocino clave en el desarrollo del golf local.

Su legado también trascendió generaciones: fue el padre de Raúl Travieso, uno de los grandes exponentes del golf aficionado argentino y ganador del Abierto de Perú, logró que años más tarde repetiría otro olavarriense destacado como Alan Wagner.

La consolidación definitiva llegó en 1967, cuando se completaron los nueve hoyos restantes para conformar el tradicional campo de 18 hoyos. Entre los principales impulsores de aquella etapa se destacó el doctor Francisco Esteban Lamas, una figura fundamental en el desarrollo de la actividad.

En su honor, este viernes comenzará el campeonato del club individual por golpes que lleva su nombre, en una coincidencia cargada de simbolismo en este nuevo aniversario.

Con el paso de las décadas, la cancha del Club Estudiantes se posicionó como una de las más importantes de la provincia de Buenos Aires. Allí se formaron grandes jugadores, tanto en el ámbito profesional como amateur.

Entre ellos se destacan Francisco Bide, recientemente clasificado a un Major, además de referentes como José María Marchueta, Juan Carlos “Negro” Díaz -el más ganador de los torneos Match Play del club-, Héctor Urrutia y los hermanos Gelso.

Más allá de los nombres propios, la historia también se construye con protagonistas silenciosos. A 85 años de aquellos primeros golpes en una isla, el golf en Olavarría celebra su pasado, valora a sus protagonistas y proyecta un futuro que sigue teniendo al Club Estudiantes como su epicentro.