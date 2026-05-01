La agenda de actividades para el fin de semana

El Municipio difundió la agenda de actividades para realizar el fin de semana en Olavarría, entre las que destacan talleres, visitas guiadas, juegos recreativos y una ópera.

Sábado

El Museo Dámaso Arce desde las 16 será sede del Taller “Postales de Mayo” (Cupo limitado, por orden de llegada). Se trabajará sobre la obra del artista Emeric Essex Vidal (nacido en Inglaterra en 1971 y fallecido en 1861), pintor aficionado que se encargó de retratar escenas urbanas de la época. Tomando algunas de sus acuarelas como base, el participante podrá diseñar su propia postal de mayo.

El taller está destinado al público adulto en general, a cargo del prof. Diego Pardo, con un cupo limitado por orden de llegada. No se necesitan conocimientos previos, y los materiales serán provistos por el espacio.

Domingo

En la misma sede, el Museo Dámaso Arce será el lugar elegido para realizar otra actividad, en este caso, una visita guiada por el retrato de Belgrano desde las 17.

Anticipando la celebración de la creación de la escarapela, la prof. Cecilia Bax, con la asistencia del prof. Sebastián Andrade, llevará a cabo una visita guiada y comentada sobre el retrato de Francois Casimir Carbonnier que realizó de Manuel Belgrano y que hoy forma parte de la colección patrimonial del Museo Dámaso Arce. La actividad está destinada al público en general.

De 15a 18 horas en el Bioparque “La Máxima“ se desarrollará la actividad “El Reino Oculto: El fascinante mundo de los hongos” con juegos temáticos, charla informativa y espacio de laboratorio.

La jornada -que es abierta a todo público y está destinada para toda la familia- propone sumergirse en el mundo de los hongos, que cumplen un rol fundamental y además son vitales para el ecosistema, la medicina y la alimentación.

La actividad propone a través de juegos temáticos, una charla informativa y un espacio de laboratorio examinar el innumerable conjunto de especies existentes que aún hoy siguen siendo poco exploradas.

Asimismo se invita a toda la comunidad a visitar el espacio, que es un lugar único, se destaca por ser un hogar ideal para la conservación de la flora y fauna silvestre.

El Bioparque forma parte del patrimonio natural de Olavarría y con cada propuesta educativa y recreativa invita a disfrutar y aprender sobre la importancia que tiene la conservación de la biodiversidad, el conocimiento y el respeto por la naturaleza.

A las 18, en el Teatro Municipal será la presentación de la ópera “La Traviata”. La compañía platense Lírica en Diagonal, presenta su nueva producción, La Traviata, ópera dramática de Giuseppe Verdi, con un gran elenco de más de 40 personas entre cantantes solistas, orquesta y coro.

La ópera trata sobre la vida de la cortesana parisina Violetta, quien descubre el amor de Alfredo en uno de los bacanales que celebra en su casa. Convencida que la vida junto a él le depara un futuro brillante, deja todo sin saber que la terrible enfermedad que la aqueja debido a una vida de excesos y precariedad le tiene deparado otro destino.

La Traviata, una de las cinco óperas más representadas en el mundo, es la séptima producción de la compañía, que se presentará en distintos escenarios tanto de la Provincia como de la Ciudad de Buenos Aires.

Lírica en Diagonal es una compañía de ópera independiente formada en la ciudad de La Plata en el año 2022. Está integrada por artistas jóvenes y experimentados, cantantes, instrumentistas, escenógrafos, directores y otros, y ha realizado 6 títulos de óperas hasta la fecha, presentándose con gran éxito ante públicos de todo tipo en diversos escenarios.

Entrada general (sin numerar): $ 27500 – Estudiantes y Jubilados $ 16500. Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo. Venta en el Teatro Municipal (Rivadavia 2780) con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales. Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito.