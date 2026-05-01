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 - 1 de Mayo de 2026 | 09:14

Viento y temperatura agradable para el 1º de mayo

El SMN anticipa cielo parcialmente nublado y una tarde ventosa, con ráfagas de hasta 40 km/h. La máxima será de 21°C.

 

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional, este jueves 1º de mayo en Olavarría se presentará con condiciones estables y algo de viento.

 

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado. Por la tarde, el viento será el gran protagonista de la jornada, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora desde el sector suroeste. Hacia la noche, se espera nuevamente un cielo parcialmente nublado.

 

En cuanto a las temperaturas, la mínima fue de 9°C, mientras que la máxima llegará a los 21°C.

 

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