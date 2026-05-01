Julián Villalba: “Es un privilegio haber ganado esta competencia”

En la mañana del viernes y con más de 1000 corredores, se corrió la 37° edición de la “Vuelta al Municipio” y tras poco más de 30 minutos, Julián Villalba fue el primero en cruzar el globo de llegada.

El tandilense Julián Villalba se quedó con los 10K de la “Vuelta al Municipio” y destacó la exigencia del viento en una edición récord.

“Es un privilegio haber ganado esta competencia, que además tuvo la dificultad del viento”, señaló Villalba que después aseguró que “es un circuito rápido que no conocía, me gustó. A pesar de que a los corredores no nos gusta hacer dos vueltas, se pudo correr bien”.

El tandilense también hizo hincapié en cómo influyó el clima en su rendimiento: “Con este viento se hace imposible mejorar las marcas. En lo personal, el tiempo fue mucho más alto de lo que normalmente hago en esta distancia, pero la victoria hace olvidar esa situación”.

En cuanto al desarrollo de la competencia, Villalba explicó que desde el inicio percibió que podía pelear por los primeros puestos: “En la línea de largada me di cuenta que podía estar entre los de adelante”, sentenció antes de confirmar que sigue su preparación de cara a lo que será su actuación en el Campeonato Nacional de Cross.