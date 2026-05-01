Urrutia: “Siempre que puedo estoy presente en la carrera”

Luego de la victoria en 2025, Luján Urrutia volvió a imponerse en la mañana de este viernes en la 37° edición de la “Vuelta al Municipio”.

La tandilense Luján Urrutia volvió a destacarse y en la competencia más importante del calendario local sumó su segundo triunfo consecutivo.

“Estoy muy contenta, el año pasado también me fue muy bien, pude quedarme con la carrera. Vengo de semanas muy intensas de entrenamiento, estoy preparando una maratón, por lo tanto tengo muchísimos kilómetros encima y hoy me sentí un poquito cansada”, señaló la oriunda de Tandil.

En cuanto al circuito, la corredora destacó sus características y las condiciones en las que se desarrolló la competencia: “El circuito me gustó, es buenísimo. Había bastante viento, pero lo pude resolver bien”.

El viento, precisamente, fue uno de los factores que marcó el desarrollo de la prueba. “Siempre influye. En la primera vuelta, por suerte, fui acompañada de muchos varones, así que me escondía ahí atrás y me cubrían, pero en la segunda vuelta quedé bastante sola, que era cuando más cansada estaba, y se sintió mucho más”, detalló.

Además, la tandilense valoró el trabajo organizativo y el crecimiento sostenido del evento: “Es una carrera hermosa, siempre que puedo estoy presente. La organización es impecable y siempre me invita. Me sorprende que cada vez hay más gente que se suma, eso es maravilloso”, afirmó.

Por último, Urrutia se refirió a la importante convocatoria que tuvo esta edición y dejó un mensaje de cara al futuro del deporte en la región: “Me sorprendió la cantidad de gente que había este año. Ojalá que siga creciendo el deporte en la ciudad y la región”, concluyó.