John Foos cierra su planta bonaerense para importar desde China

Tras más de 40 años de trayectoria manufacturera en su planta bonaerense de Beccar, San Isidro, la emblemática marca de zapatillas John Foos comenzó su etapa final de reestructuración que marcará el fin de su era como fabricante nacional para pasar a importar de China.

El desmantelamiento de la fábrica, ubicada en la calle Neyer al 700, se aceleró de forma drástica en el último año. De hecho, de los casi 400 trabajadores que integraban la nómina en 2023, en la actualidad sólo permanecen unos 50 empleados, quienes denuncian irregularidades.

Según denuncian los operarios, la empresa dejará de fabricar a finales de abril y comenzó a presionar al personal para que acepte indemnizaciones que apenas alcanzan el 60% de lo que marca la ley.

Una vez cerrada el área de producción, la firma, que operaría bajo la razón social Flingday S.A., solo conservaría una estructura mínima destinada a tareas administrativas y de comercialización.

Con este movimiento, John Foos abandona más de cuatro décadas de historia industrial en el cordón norte del Gran Buenos Aires. En su apogeo, la planta de Beccar llegó a fabricar miles de pares diarios, abasteciendo a una red de más de mil puntos de venta en todo el país. (DIB)