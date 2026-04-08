Trabajos de reparación en la ribera del arroyo Tapalqué | Infoeme
Miércoles 08 de Abril 2026 - 16:15hs
19°
Miércoles 08 de Abril 2026 - 16:15hs
Olavarría
19°
Infoeme
 |  informacion-general
 |  Arroyo Tapalqué
 - 8 de Abril de 2026 | 12:12

Trabajos de reparación en la ribera del arroyo Tapalqué

Una pequeña franja entre las calles Hornos y Coronel Suárez había sido arrastrada por las fuertes lluvias de hace unas semanas.

Personal municipal dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, Infraestructura y Servicios Públicos está realizando trabajos de reparación este miércoles en la ribera sobre la margen izquierda del arroyo Tapalqué.

 

El sector comprendido entre las calles Hornos y Coronel Suárez, reparado luego de la crecida que experimentó el curso de agua en marzo de 2025, sufrió un pequeño deslizamiento de tierra por las fuertes lluvias de unas semanas atrás.

 

Por tal motivo este miércoles en horas del mediodía está cortada la circulación del tránsito vehicular en la calle Capitán de Corbeta Diego Wagner.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME