Trabajos de reparación en la ribera del arroyo Tapalqué

Personal municipal dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, Infraestructura y Servicios Públicos está realizando trabajos de reparación este miércoles en la ribera sobre la margen izquierda del arroyo Tapalqué.

El sector comprendido entre las calles Hornos y Coronel Suárez, reparado luego de la crecida que experimentó el curso de agua en marzo de 2025, sufrió un pequeño deslizamiento de tierra por las fuertes lluvias de unas semanas atrás.

Por tal motivo este miércoles en horas del mediodía está cortada la circulación del tránsito vehicular en la calle Capitán de Corbeta Diego Wagner.