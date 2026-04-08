Colocan juegos saludables en las localidades

El Municipio informó sobre la incorporación de nuevo equipamiento deportivo y saludable que se instalará en distintos espacios públicos de las localidades.

La instalación de nuevos juegos comprende los siguientes puntos: Loma Negra, Sierras Bayas, Sierra Chica, Hinojo, Colonia Hinojo, Santa Luisa Espigas y Recalde.

Comprende la colocación de 5 unidades de juegos: ejercitador de piernas simple, dorsalera y pectoralera simple, bicicleta simple de spinning, estación de abdominales simple, y barras paralelas rectas.

Mientras que en las localidades rurales (Santa Luisa, Espigas y Recalde) se emplazarán 3 juegos: caminata área simple, ejercitador de piernas y estación de abdominales.

Se trata de una inversión de recursos municipales destinada a renovar distintos espacios (parques, plazas y paseos), que son concurridos a diario por vecinos de la comunidad, para realizar distintos tipos de actividades físicas, recreativas y lúdicas.

La instalación de estos juegos busca principalmente mejorar estos espacios públicos, como así también promover la actividad física de manera regular y distintos aspectos que hacen a la salud, la resistencia, la coordinación y fortalecer músculos, para prevenir distintos tipos de enfermedades.

Los trabajos de colocación de nuevos juegos se desarrollaron puntualmente en el acceso al Cerro Fortabat en Loma Negra, en el sector del playón deportivo de Sierra Chica, entre los barrios Federal y Municipal, y en Santa Luisa, y luego se avanzará en los sitios restantes antes mencionados.