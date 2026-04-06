Este jueves se realizará una Jornada Regional de Economía

Este jueves 9 de abril desde las 9.30 se realizará en el Centro de Convenciones Olavarría, ubicado en Av. Eva Perón 1545 (ex Av. Circunvalación) una nueva edición de las Jornadas Regionales de Economía, organizadas en conjunto con el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires y el Banco Provincia.

La Jornada está destinada a actores del sector privado, agentes del sector público y a la comunidad académica de Olavarría y la región centro de la Provincia en general.

En esta edición la agenda de trabajo de las Jornada situará el análisis en el centro bonaerense, con especial énfasis en su potencial productivo y la actualidad del trabajo en la región, articulando miradas de distintos actores y atendiendo las especificidades del territorio y su perfil sociodemográfico.

Los paneles temáticos harán foco en la ganadería, la minería y temáticas relacionadas al panorama del trabajo: el programa incluye un panel sobre la innovación y desarrollo en ganadería, el contexto macro y micro del sector y la difusión de herramientas financieras de la Provincia para la producción ganadera; otro en la minería, su sustentabilidad, cadenas de valor y diversidad y un tercer panel final sobre trabajo y desarrollo regional, con foco en la dinámica de empleo y sus desafíos.

La actividad se realiza en articulación con el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Producción, con el apoyo de las Facultad de Ciencias de la Salud, Ingeniería y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN), instituciones anfitrionas que aportan su experiencia académica y su compromiso con el desarrollo regional.