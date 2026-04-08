Este miércoles 8 de abril quedó inaugurado el edificio del Polo Judicial emplazado en la calle Bolívar entre España y 25 de mayo. El acto, que se inició alrededor de las 15, fue encabezado por el gobernador Axel Kicillof, el ministro de Justicia Juan Martín Mena, la presidenta de la Suprema Corte Bonaerense Hilda Kogan y el intendente Maximiliano Wesner. Antes de los discursos, las autoridades recorrieron las oficinas que dentro de algunas semanas comenzarán a recibir a las distintas dependencias judiciales.

Del evento también participaron intendentes de ciudades de la región, como Nelson Sombra de Azul, Eduardo Bucca de Bolívar, Gustavo Cocconi de Tapalqué y Alfredo Fisher de Laprida. Entre los asistentes se encontraban también legisladores provinciales de la Séptima Sección: Martín Endere, Laura Aloisi, María Inés Laurini, Evelyn Díaz y Marcos Pisano. Los integrantes de la Suprema Corte Daniel Soria y Sergio Torres también formaron parte de la comitiva que asistió a la puesta en marcha de este nuevo espacio destinado a la administración de Justicia.

El primero en hablar fue el intendente Maximiliano Wesner quien destacó la iniciativa de la Provincia de retomar las obras que habían sido paralizadas en el año 2019 y finalizarlas. "El destino era un elefante blanco en el centro de la ciudad y hoy vemos una obra terminada y vemos distintos comercios que ya se han radicado alrededor de esta obra, vemos ya un cambio de sentido en la transitabilidad de la ciudad y un futuro próspero de un mejor y una mejor calidad de servicio de justicia", apuntó.

Luego se dirigió a los presentes el ministro de Justicia Juan Martín Mena quien señaló: "Creo que nunca Olavarría pudo haber soñado, y está lleno de magistrados, magistradas, empleados y empleadas del querido Poder Judicial, nunca imaginaron un lugar de trabajo como el que hoy estamos inaugurando". Añadió que el gobernador les marca siempre que "No hay ciudades chicas ni grandes en la provincia de Buenos Aires, todas valen lo mismo y el gabinete y todo el equipo de gobierno tiene que estar trabajando los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires". Mena destacó el plan de infraestructura penitenciaria que se puso en marcha para ampliar la capacidad de alojamiento en las unidades carcelarias.

Más tarde habló la jueza Hilda Kogan, quien preside la Suprema Corte Bonaerense y también destacó la puesta en marcha de este edificio. Destacó que fue planificado y construido por el Poder Judicial a partir de las necesidades de quienes trabajan en este poder.

Finalmente habló el gobernador Axel Kicillof quien también ponderó la inversión realizada en la obra del Polo Judicial que alcanzó los 20 millones de dólares. Sobre la obra paralizada, señaló: "Teníamos que ponerlo de nuevo en movimiento, era una obra que iba a ser un monumento a la desidia, al fracaso. Son esas cosas que se piensan que hace falta, que se necesitan y después quedan ahí enclavados en el medio de una comunidad como muestra de aquello en lo que se fracasó".

El mandatario aprovechó la oportunidad para repasar el plan de infraestructura en materia carcelaria y mencionó que en los últimos años se sumaron 8 mil plazas a las 24 mil existentes. Si bien el plan original era hacer 12 mil, los recortes aplicados por el gobierno nacional dejaron inconcluso ese plan, explicó.

También, el gobernador apuntó: "Hoy, inaugurando este edificio, le pido al Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires que nos acompañen al reclamo de los fondos que le robaron a la provincia. No está bien, no corresponde. Y lo sufrimos todos".

El edificio, que cuenta con tres pisos y una superficie cubierta de 11.800 metros cuadrados, alojará a los Fueros Civil y Comercial; Penal, Laboral, Responsabilidad Penal y Juvenil y de Familia, con sus instituciones vinculadas y dependencias de la Corte. En una etapa subsiguiente se contempla la posibilidad que también se trasladen al espacio las Fiscalías.