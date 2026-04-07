Loma Negra vuelve a ser de capitales nacionales tras 21 años

Loma Negra, símbolo de Olavarría, uno de los nombres propios más pesados dentro de la industria nacional, principal emporio cementero del país -y uno de los más importantes de América Latina- y hasta sinónimo de “revolución” en el primer emprendimiento privado en la historia del fútbol criollo, luego de 21 años volvió este lunes a manos argentinas.

La empresa fundada por Alfredo Fortabat en las suaves estribaciones de la Tandilia en 1926, vendida a comienzos de este siglo a los brasileños de Camargo Correa fue noticia con el comienzo de la semana: el grupo inversor que encabeza Marcelo Mindlin ingresó como accionista al poderoso holding InterCement, que posee la tercera cementera de Brasil y es dueño de la cementera con epicentro en Olavarría.

La iniciativa tomó estado público hace varios meses, en un proceso que arrancó tras una restructuración de la deuda de InterCement cercana a los 1.500 millones de dólares.

La confirmación llegó a través de un comunicado, donde se resaltó que “el cambio de accionistas es consecuencia del plan de reestructuración de deuda aprobado por la justicia de San Pablo, que permitió estabilizar la situación financiera de InterCement, holding que posee además la participación mayoritaria en Loma Negra”.

Mindlin se había alzado en 2016 con los activos de Petrobras en Argentina a través de una inversión cercana a los 900 millones de dólares. Fue el puntapié para la transformación de su controlada Pampa Energía en una de las tres principales empresas productoras de gas natural.

Es un actor clave a través de TGS en el transporte de gas, además de liderar en la construcción de gasoductos como el Perito Moreno y proyecta una megainversión para una planta de fertilizantes nitrogenados en Bahía Blanca.

“Tras muchos años de estrés financiero, hoy InterCement cuenta con una estructura de deuda sostenible que le permite enfocarse en el crecimiento. El desafío es fortalecer la operación, sostener el empleo y consolidar una compañía líder en la región, con una visión de largo plazo” declaró Mindlin.

“Ya ocurrieron procesos similares en la Argentina, como el caso de Petrobras Argentina. InterCement y Loma Negra abren hoy una oportunidad comparable para incorporar capital argentino en una de las empresas más representativas de la industria nacional” valoró.

Marcelo Mindlin quiso ser periodista, influenciado por su tío Jacobo Timerman, uno de los periodistas más célebres de la historia argentino, casado con su tía Risha Mindlin. Nació en la localidad cordobesa de La Carlota, hijo de médicos y cuando cumplió 6 años la familia se mudó a Olivos.

Hizo la secundaria en el Nacional de Buenos Aires, donde conoció a Eduardo Elsztain, con el que participó de IRSA en 1991. En noviembre de 2003 se fue de IRSA para dedicarse al Dolphin Fund Management y enfocarse en el mercado energético.

La historia personal de Mindlin arrancó en una familia de clase media con inclinaciones a la educación y la medicina. Sus padres, ambos médicos, priorizaron la formación y lo alentaron a estudiar una carrera universitaria en la Universidad de Buenos Aires, dice una nota de Infobae sobre el flamante hombre fuerte de Loma Negra.

El joven Mindlin recaló en la Economía influido por el consejo paterno y por su facilidad para los números. Según relató en el podcast, disponible en Spotify, “cuando empecé a estudiar economía, me di cuenta que tenía una facilidad especial y que me gustaba mucho”.

“En la Argentina las crisis son duras, pero también te dan oportunidades únicas para crecer”, dijo en alguna oportunidad.

Esta parece ser una de ellas.