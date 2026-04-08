Nuevo Gerente de Coordinación Ejecutiva en Coopelectric

El Consejo de Administración de Coopelectric designó al Ing. Jorge Vornetti para desempeñar el cargo de Gerente de Coordinación Ejecutiva. El nombramiento ocurre tras la jubilación del Cr. Oscar López, quien desempeñó dicha función durante los últimos 12 años.

Desde la cooperativa se destacó que Vornetti “cuenta con una vasta trayectoria en Coopelectric”. Ingresó en el año 1990 y durante sus 36 años de carrera profesional se desempeñó en diferentes sectores del Servicio Eléctrico. En el año 2013 fue designado Gerente de Operaciones y Calidad de Servicio, función que desarrolló hasta marzo de 2026.

Es Ingeniero Electromecánico (Unicen) y su formación incluye un posgrado en Administración del Mercado Eléctrico (ITBA) y una especialización en Dirección de Proyectos de Energías Renovables (Universidad San Andrés). Al mismo tiempo, es referente de Coopelectric en entidades de segundo grado como el Foro Regional Eléctrico de Buenos Aires (Freba) y la Comercializadora de Energía S.A. (Comesa).