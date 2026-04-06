Nueva etapa de la empresa Loma Negra en el año de su centenario

Loma Negra informó este lunes 6 de abril el inicio de una nueva etapa en su historia, como resultado de la finalización exitosa del proceso de reestructuración judicial de su accionista controlante indirecto, InterCement, llevado adelante en la ciudad de San Pablo.

Según se informó desde la empresa, "la implementación del plan de reestructuración de la deuda del holding brasileño que inició en 2024 concluyó con éxito y brinda certezas fundamentales para la compañía. En este marco, los nuevos accionistas realizaron un aporte de capital en InterCement destinado a acelerar los planes de inversión, mantenimiento y eficiencia operativa. Asimismo, la totalidad de la deuda fue reprogramada hasta el año 2031, despejando el horizonte financiero y otorgándole a esta compañía la solidez necesaria para proyectar el crecimiento de largo plazo".

Entre los nuevos accionistas de InterCement se destacan LATCEM, liderado por Marcelo Mindlin, Redwood Capital Management y fondos administrados por Moneda–Patria Investments.

Bajo esta nueva estructura accionaria, el Directorio de Loma Negra será presidido por Marcelo Mindlin, con representación de los nuevos accionistas y demás bonistas. Al mismo tiempo, Sergio D. Faifman continuará como CEO de la compañía e integrante del Directorio.

Se precisó también que "la Compañía continúa operando con total normalidad, manteniendo como prioridades la seguridad, la excelencia operativa y el servicio a sus clientes. Este hito fortalece la posición de la compañía y le brinda impulso para seguir sosteniendo su liderazgo en el mercado y profundizando su compromiso con el desarrollo sostenible".

“Estos 100 años de historia nos han demostrado que el valor más grande de Loma es su gente. Nuestro compromiso con la seguridad, la excelencia operativa y el servicio a nuestros clientes sigue siendo nuestra prioridad absoluta. Esto no solo asegura la continuidad, sino que fortalece nuestro liderazgo en el mercado y profundiza nuestro compromiso con el desarrollo sostenible”, afirmó Sergio D. Faifman, CEO de Loma Negra.