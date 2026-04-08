Uber en Olavarría: entre el conflicto y la gran demanda de viajes

La aplicación de viajes Uber desembarcó en Olavarría a fines de febrero y desde el comienzo estuvo atravesada por la polémica entre quienes la comenzaron a utilizar como una salida laboral y los remiseros y taxistas, que al igual que en otras ciudades, iniciaron reclamos por “competencia desleal”.

Alexis Purita, chofer de la aplicación, pasó por Contacto donde detalló los requisitos para poder ingresar como conductor, cómo funciona en Olavarría, la aceptación de la comunidad y el conflicto con las agencias.

“Uber es una aplicación que lo que hace es encontrar a dos personas de manera privada, para realizar un viaje al destino que el cliente desee, es un intermediario”, comentó Purita sobre el funcionamiento de la aplicación.

En su rol de conductor, aseguró que hay que cumplir una serie de requisitos para poder transportar personas entre los que se encuentra certificado de antecedentes penales, un auto modelo 2012 en adelante, seguro, vtv y carnet de conducir.

“No se pide carnet profesional, que es una de las grandes disputas que hay con los remiseros y taxistas”, sostuvo.

Asimismo, a la persona que solicita el servicio de Uber “se le muestra el número de patente, el color del auto y una foto de la persona, para que sepa que soy yo el que la está buscando”.

Purita sostuvo que la tarifa es impuesta por la aplicación, y que las promociones de lanzamiento no afectan el importe que recibe el conductor. “El pago lo recibimos completo, el descuento lo absorbe la app”, aclaró y añadió que “muchos me han comentado que el precio es más barato que en otros transportes”.

La forma de repartir el tiempo de trabajo dentro de Uber es uno de los principales atractivos para los choferes ya que “cada uno se conecta en el momento que quiere, donde quiere. No hay un día ni horario establecido para hacer viajes”.

De esta forma, muchos la utilizan como un trabajo “extra” en los tiempos libres, como un segundo trabajo o se establecen jornadas completas de 8 a 12 horas, límite impuesto por la propia aplicación para cada chofer.

Asimismo, aseguró que la demanda de usuarios de la aplicación es “altísima” y “hay días, sobre todo los fines de semana, que no damos abasto con los choferes que somos”.

Acerca de los motivos por los que se sumó como conductor, expresó que “yo lo hago porque no llego a fin de mes, laburo durante el día y cuando puedo, a la noche, en Uber”.

El disgusto de los remiseros

Este jueves habrá una manifestación frente al Municipio por parte de remiseros para pedir “condiciones iguales”, afirmando que desde la llegada de Uber a la Ciudad los ingresos se han reducido drásticamente.

En esa línea, Purita opinó que “todos podemos vivir porque hay clientes de sobra en Olavarría. Como pasó en todos lados donde funciona Uber, van a coexistir”.

“Lo que más molesta es la diferencia en las tarifas, donde el remisero dice “yo tengo que pagar esto y lo otro” y mi punto es que el pasajero me elige para ahorrar plata”, remarcó el conductor sobre una de las principales posturas del conflicto entre las partes.

“Yo entiendo 100% el punto del remisero pero creo que va a haber laburo para todos. Esperemos que la marcha sea pacífica, sin peleas porque no es necesario”, indicó.

En esa línea, argumentó que “desde el otro lado también tendrían que ver el punto de vista de que realmente uno está buscando un ingreso extra, no está haciendo algo delictivo”.

En el marco de la manifestación, contó que hubo casos en otros municipios donde a través de ordenanzas se ha prohibido el funcionamiento de la aplicación. “Es algo que puede suceder acá en Olavarría y sería una lástima porque se perderá mucha gente que puede trabajar”, cerró.