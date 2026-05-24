Un vermut olavarriense ganó el oro en una competencia nacional

Días atrás se llevó a cabo la VI edición de la Copa Argentina de Destilados, donde la Destilería Origen, de producción olavarriense obtuvo la medalla de oro en la categoría Vermut.

La competencia llevada adelante en CABA reunió muestras de diversos países de Latinoamérica como Paraguay, Chile, Brasil, Uruguay y Perú.

“Un emprendimiento familiar se alzó con la medalla dorada y posicionó al vermut olavarriense entre los mejores del país”, destacó Juan Barcia, fundador de la destilería.

Las muestras fueron evaluadas por un jurado nacional e internacional, que analizó la calidad, el perfil sensorial y la originalidad de cada muestra y otorgó el máximo reconocimiento al vermut producido en Olavarría.

“Este premio nos impulsa a seguir apostando a la excelencia, destacando la identidad olavarriense en la industria de los destilados”, afirmó.