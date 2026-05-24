Los gremios están en alerta por el aumento de agresiones que sufren los docentes

Graves hechos de violencia física, verbal y hostigamiento en medios digitales ocurridos en los últimos días en establecimientos educativos tanto públicos como privados de Olavarría han provocado la reacción de los sindicatos docentes de Olavarría.

En estas horas empezó a circular entre los educadores de todos los niveles un pedido para que se conforme de manera urgente a la Mesa para abordar esta cuestión.

Impulsado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense que conforman Udo, Feb, Udocba, Sadop y Suteba el texto dice: “Los abajo firmantes exigimos la intervención inmediata del Estado para que se investiguen los delitos cibernéticos y se actúe en consecuencia”.

“Ante situaciones de conflicto en escuelas del distrito, como circulación de mensajes agresivos, acusaciones infundadas, exposiciones públicas, actos de violencia física y expresiones violentas en entornos digitales, el Frente de Unidad Docente junto a los docentes expresan preocupación y solicitan la intervención de las autoridades educativas” sigue la nota.

Sobre las expresiones violentas en los entornos digitales advierte que “estos nuevos escenarios de conflicto, promovidos desde territorios virtuales y presenciales, irrumpen en la vida institucional perjudicando la convivencia democrática y pacífica en las escuelas”.

“Consideramos que estas formas de violencia no pueden ser naturalizadas. Las redes sociales no deben convertirse en espacios de hostigamiento, difamación o amenaza hacia quienes cumplen la función de educar” sostiene el petitorio.

“Es responsabilidad del Estado garantizar las condiciones del colectivo docente en el marco de las políticas de cuidado para de esa manera atender a la vulneración de derechos no solo de los trabajadores sino de toda la comunidad educativa” finaliza la nota, que será firmada por la gran mayoría de los docentes olavarrienses que trabajan tanto en establecimiento de gestión pública como privada.

En un caso puntual, las docentes de un establecimiento de la Ciudad se mostraron “profundamente preocupadas y preocupados por la creciente escalada de intervenciones, comentarios y publicaciones en redes sociales que exponen de manera inquietante, malintencionada, amenazante e injuriosa la labor, la imagen y la presencia de las y los docentes de nuestra institución”.

“Consideramos que estos hechos no sólo afectan de manera directa a quienes ejercen diariamente la tarea de enseñar, sino que también deterioran el clima institucional, generan angustia, temor e incertidumbre, y atentan contra los vínculos de respeto y convivencia que deben sostener toda comunidad educativa” denuncian.

En el mismo sentido advierte que “la circulación de mensajes agresivos, acusaciones infundadas, exposiciones públicas y expresiones violentas en entornos digitales constituye una forma de violencia simbólica y social que no puede naturalizarse. Las redes sociales no deben convertirse en espacios de hostigamiento, difamación o amenaza hacia quienes cumplen una función fundamental en la formación de niñas y niños”.